Como viene ocurriendo en reiteradas ocasiones, un nuevo intento de robo en una cochera de edificio quebró la tranquilidad de los vecinos del macrocentro marplatense. Esta vez, sucedió en Plaza Mitre.

Ads

Un mujer de 28 años descubrió esta madrugada que el cristal de la ventanilla del lado del acompañante de su Peugeot 208 gris había sido violentado y que sus pertenencias en el interior estaban revueltas.

Inmediatamente constató las cámaras del edificio, ubicado en Mitre 2056, donde pudo comprobar el accionar del malviviente, anoche alrededor de las 20:00. Allí se puede ver a un hombre merodeando la puerta del edificio y metiéndose en la cochera con el objetivo de robar.

Ads

Puede interesarte

Tras una denuncia al 911, donde se aportaron datos del malviviente, finalmente personal del Comando de Patrullas pudo divisar al imputado, un joven de 23 años, en la intersección de avenida Colón e Yrigoyen.

La víctima lo había reconocido en inmediaciones de la Plaza Mitre, ya que su fisionomía y vestimenta coincidían íntegramente con las observadas en las imágenes de la cámara de seguridad proporcionadas por la denunciante. En poder del sujeto se secuestraron un cuchillo de cocina y un destornillador de paleta.

Ads

Con intervención de Alejandro Pellegrinelli, a cargo de la Fiscalía N°5, se iniciaron sobre el imputado actuaciones por el delito de “tentativa de robo”, aunque no se dispuso ninguna medida respecto de su libertad.