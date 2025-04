El Torneo Apertura “Juan Quesada” tiene programada su Fecha 5 de un campeonato que empieza a mostrar quienes aspiran a ser candidatos en el desarrollo de la fase regular y quienes apuntarán a pelear por la clasificación a la próxima instancia.

En ese sentido, entre los líderes de cada zona habrá partidos atractivos e interesantes en el desarrollo de un certamen donde hay pocos equipos encerrados en pocas unidades en ambas zonas.

En la Zona “A” hay tres planteles en lo más alto con un buen comienzo de campeonato. Dos de ellos se medirán entre sí en el duelo más destacado de la fecha. Deportivo Norte será local de Kimberley y promete ser un enfrentamiento entre serios candidatos de esta temporada. San Isidro no se quiere quedar atrás, ya que aprovechará que se restarán puntos entre los rivales directos, pero tendrá que hacer su trabajo visitando a El Siciliano.

San José y Banfield son otros dos equipos que pretenden pelear arriba y tendrán que cruzarse con Libertad de visitante y con Racing de local, respectivamente.

La Zona “B” en tanto, River y Argentinos del Sud son los que cosecharon 9 puntos en 4 fechas pero jugarán en distinta condición este sábado. Los “millonarios” tendrán que recibir a Cadetes, mientras que los de la Avenida Paso visitarán a Boca que está tercero con 8 unidades. Será otro gran partido de la Fecha 5.

PROGRAMACIÓN - QUINTA FECHA - TORNEO APERTURA 2025 “JUAN QUESADA”

SÁBADO 29 DE MARZO

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs Quilmes

Sexta (12:45hs): Costanzo, Chabert y Alfonso

Quinta (14:30hs): Chabert, Costanzo y Alfonso

Primera (16:30hs): Funes, Chabert y Costanzo

Cancha: Deportivo Norte - Deportivo Norte vs Kimberley

Sexta (12:45hs): Gallo, Luxen y Cardozo

Quinta (14:30hs): Luxen, Gallo y Cardozo

Primera (16:30hs): Mella, Luxen y Gallo

Cancha: Libertad - Libertad vs San José

Sexta (12:45hs): Spognardi, Ghiglione y Ruíz

Quinta (14:30hs): Ghiglione, Spognardi y Ruíz

Primera (16:30hs): Mustafá, Ghiglione y Spognardi

Cancha: Almagro Florida - Almagro Florida vs Los Andes

Quinta (14:30hs): C. Ruíz Díaz, Mancilla y Abboud

Primera (16:30hs): Abboud, C. Ruíz Díaz y Mancilla

Cancha: Argentinos del Sud - Nación vs Talleres

Sexta (12:45hs): Bravo, Sampietro y Montero

Quinta (14:30hs): Sampietro, Bravo y Montero

Primera (16:30hs): Millas, Sampietro y Bravo

Cancha: General Mitre - Colegiales vs San Isidro

Sexta (12:45hs): Melga, Scuffi y Cajal

Quinta (14:30hs): Scuffi, Melga y Cajal

Primera (16:30hs): Cajal, Scuffi y Melga

Cancha: Banfield - Banfield vs Racing

Sexta (12:45hs): Monsalves, Martínez y Agudo

Quinta (14:30hs): Martínez, Monsalves y Agudo

Primera (16:30hs): Llona, Martínez y Monsalves

Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs. El Cañón

Quinta (14:30hs): García, Baquero y C. Martínez

Primera (16:30hs): BAquero, García y C. Martínez

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs General Mitre

Sexta (12:45hs): Correa, Lunegro y Tua

Quinta (14:30hs): Lunegro, Correa y Tua

Primera (16:30hs): Patetta, Lunegro y Correa

Cancha: Boca - Boca vs Argentinos del Sud

Sexta (12:45hs): Oliver, Iza y Díaz Furet

Quinta (14:30hs): Iza, Oliver y Díaz Furet

Primera (16:30hs): Cingolani, Iza y Oliver

Cancha: General Urquiza - General Urquiza vs Círculo

Sexta (12:45hs): Ferreyra, Óngaro y Torias

Quinta (14:30hs): Óngaro, Ferreyra y Torias

Primera (16:30hs): Miranda, Óngaro y Ferreyra

Cancha: River - River vs Cadetes

Sexta (12:45hs): S. Ruíz Díaz, Chávez y Ordóñez

Quinta (14:30hs): Chávez, S. Ruíz Díaz y Ordóñez

Primera (16:30hs): Debrina, Chávez y S. Ruíz Díaz

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Alvarado

Sexta (12:45hs): Vega, López y Brizuela

Quinta (14:30hs): López, Vega y Brizuela

Primera (16:30hs): Rojas, López y Vega

Cancha: Independiente - Independiente vs Atlético MDP

Sexta (12:45hs): Rúa, Arrendazzi y Vallejos

Quinta (14:30hs): Arrendazzi, Rúa y Vallejos

Primera (16:30hs): Nuesch, Arrendazzi y Rua