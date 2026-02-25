Un hombre de 43 años que generaba disturbios en un comercio del centro de la ciudad fue detenido en las últimas horas, tras una denuncia de vecinos al 911.

Ads

Efectivos de la Comisaría Primera se hicieron presentes en Luro al 3200, quienes constataron la situación y solicitaron al sujeto que se retire del sector.

Sin embargo, el individuo hizo caso omiso a las órdenes impartidas y adoptó una actitud hostil al momento de ser identificado, por lo que se procedió a su aprehensión por infracción a la Ley 8031/73.

Ads

Puede interesarte

El imputado finalmente fue identificado como desocupado y en situación de calle. Intervino el Juzgado en lo Correccional N°2, que dispuso la realización de actuaciones contravencionales y otorgó la libertad bajo caución juratoria, conforme lo establecido en el artículo 119.

Ads