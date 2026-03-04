Un hombre de 43 años fue aprehendido hoy en la zona del barrio Caribe, debido a una situación de violencia registrada en plena vía pública. En ese marco, su pareja dijo haber sido agredida por el sujeto.

El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 11ª en avenida Juan B. Justo al 8000, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de desorden.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sujeto se mostraba hostil ante la identificación policial, incitando a la pelea y generando disturbios, motivo por el cual fue aprehendido.

En el lugar se entrevistó a una mujer que manifestó mantener un conflicto de pareja con el imputado y refirió haber sido agredida. Sin embargo, no presentaba lesiones ni signos visibles de violencia física.

Se dio intervención al Juzgado Correccional N°3, al Juzgado de Familia en turno y a la UFI de Flagrancia, quienes resolvieron no adoptar temperamento penal en esta instancia.

Por disposición judicial, el hombre fue notificado de la formación de una causa contravencional, se le impuso caución juratoria y posteriormente recuperó la libertad conforme a lo establecido por el artículo 119 del Decreto Ley 8031/73.