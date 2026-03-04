Otro aprehendido por disturbios en la vía pública, esta vez en el barrio Caribe
El sujeto, de 43 años, fue denunciado por vecinos debido a una situación de desorden. Además, su pareja dijo haber sido agredida por el imputado.
El sujeto, de 43 años, fue denunciado por vecinos debido a una situación de desorden. Además, su pareja dijo haber sido agredida por el imputado.
La cuarentena nos obliga a pasar más tiempo en nuestros hogares y puede ser una buena oportunidad para ordenar y hacer de ellos un espacio agradable.