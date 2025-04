Durante la madrugada autores no identificados rompieron con un fierro la vidriera de un local céntrico de ropa ubicado en Santiago del Estero y Rivadavia, y robaron mercadería. “Antes de las Fiestas ya tuvimos dos roturas y robo”, contó el dueño para destacar la situación de la inseguridad que viven los comerciantes del centro.

Vecinos del local “Tony Montana” informaron que el hecho se habría registrado alrededor de las 05:30. “Escucharon un ruido y no mucho más. No sé si hay presencia policial o no en la calle, porque a esa hora mayormente la gente que trabajamos estamos durmiendo, descansando”, comentó el comerciante.

Según su testimonio, los delitos con la modalidad de rotura de vidriera son habituales en este comercio. Ya sufrieron hechos similares sobre fin de año, con rotura del vidrio y el robo de “bastante mercadería”. La mecánica, que se repite, es simple y veloz: “Un pibe chiquito se mete, le pasa la ropa a otro, la meten en una bolsa negra y se van”.

No obstante, señaló que este episodio en particular genera algunas complicaciones, debido a la cercanía de la Semana Santa y la llegada del turismo: “Aparte del perjuicio de la limpieza y reacomodar todo, tenemos que ver si logramos antes el fin de semana largo que nos cambien la vidriera porque si no hay que dejar un sereno que se quede acá”, explicó.

No obstante, el propietario del local asaltado señaló que la situación del centro con la inseguridad es preocupante, ya que “se ve un ambiente bastante distinto de lo normal después de las diez de la noche. Todo lo que es zona centro queda casi desierto”.