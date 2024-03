Aldosivi y Alvarado se vuelven a enfrentar luego de casi 27 años y los sentimientos están a flor de piel por toda la tradición que vuelve a ser parte del presente. Personas que no vivieron esta fiesta cotidiana para la ciudad y que sin embargo, hoy se sienten parte de esa historia que no pudieron transitar.

Parte de ese camino del "Tiburón" la escribió Osvaldo "Tita" Rizzo que es el jugador del equipo portuense que tiene más clásicos disputados. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) se refirió a este regreso tan esperado: "es lindo que hablen de esos partidos de esos clásicos, para mí es un gusto".

La previa era realmente inolvidable porque la expectativa, a medida que pasaban los años, se iba incrementando: "teníamos mucha ansiedad, queríamos que llegar al fin de semana. Jugué los clásicos del 88 que es cuando empezaron a hacerse clásicos, en la semana uno sabía que tenía que prepararse mucho. En el 88, había mucha gente pero no era todavía el clásico, era un partido más de la Liga de Mar del Plata", destacó como punto de partida.

También señaló un duelo que se transformó en el primer gran clásico: "creo que se empezó a dar como partido importante cuando jugamos en cancha de Nación. Tuvieron que poner tubulares para que puedan estar todos. Después cada partido ya era otra historia, nosotros lo vivíamos pensando ya que era un partido importante, teníamos que hacer un buen papel. En las tribunas se fue violentando todo, jugábamos dos o tres partidos por año, siempre peleabamos por títulos y eso colaboró que se incrementado".

DOS PARTIDOS HISTÓRICOS CON PROTAGONISMO DE "TITA"

Dentro de su largo recorrido en los partidos ante Alvarado, hay dos con características muy particulares. Uno de ellos es el famoso 13-0 donde el rival puso jugadores juveniles porque le convenía que el "Tiburón" salva campeón para tener una chance más de ingresar al Regional. Lo que fue una decisión conveniente, terminó pasando a la historia. En ese cotejo, Rizzo convirtió un gol. “Cuando nosotros fuimos a jugar el partido, nos encontramos con los chicos ahí en la cancha. Jugábamos contra Alvarado y cuando nos comentaron que iban a jugar con pibes, para mí era Alvarado. No me fije, si eran chicos o grandes. El primer tiempo terminó 3-0 y parecía un partido normal, no era que se dejaban hacer los goles. En el segundo, uno veía que no trababan o te dejaban pasar. El 13-0 quedó en la historia por lo que hicieron los dirigentes de Alvarado. Fue un partido que ellos necesitaban ese resultado para tener una chance de ir al Regional”.

Puede interesarte

Otro de los encuentros que es muy recordado es donde a "Tita" Rizzo le tocó ir al arco porque habían expulsado al arquero y no había más cambios. El partido estaba 1-1 y sus atajadas permitieron conservar el marcador: "nos echaron a Hugo Molteni y pedí ir al arco como Pablo Corti. Al final me tocó a mi, tuve tres intervenciones y el empate nos sirvió para seguir en la punta del torneo". Pizzo había puesto en ventaja a Alvarado y luego empató Dellarocca. Ahí fue cuando Molteni tocó la pelota con la mano fuera del área y recibió la roja: "La primera pelota que ataje fue un tiro libre que me cayó en la mano y la mas difícil fue la tercera que anticipé un centro".

UNA ACTUALIDAD MUY DISTINTA

Hoy se respira un aire distinto. Muchos de los que concurren fin de semana tras fin de semana a la tribuna, nunca vivieron un partido de esta magnitud. Al respecto, Rizzo dio una definición categórica: "la mayoría de los hinchas que son jóvenes no vieron nunca un clásico. Parece que lo vivieron siempre por la forma en la que están, como se expresan, han estado todos estos años jugando un partido que nunca se disputó".

Antes hasta era frecuente contar con hinchas en los entrenamientos, hoy apenas hay una parcialidad en la cancha: "Siempre iba gente a ver los entrenamientos, pero cuando nosotros jugamos las dos finales para ascender al Nacional B estuvimos 15 días en la Villa Marista concentrados, no iba nadie. Se vivía de una forma muy particular, con muchas ganas de ir a la cancha y que su equipo gane".

Puede interesarte

Desde lo deportivo, también hay otra realidad porque serán jugadores profesionales que no tienen un arraigo tan importante con los clubes como pasaba en su tiempo. "Será distinto para ellos, los jugadores de ahora. Nosotros en Alvarado y Aldosivi de esa época, los jugadores eran todos de Mar del Plata. El sentido, de pertenencia y de identidad era muy distinto, nos motivaba mucho más que a los jugadores de ahora. Nosotros estábamos en el club mucho tiempo. Por eso también se armaban partidos muy peleados".

Por último, se refirió al posible partido que se verá el sábado desde las 15.35 en el "José María Minella": "A mi me gusta este equipo, además de tener muchos jóvenes tienen ganas de progresar, de ganar. Es un equipo que lucha, que pelea y además tiene juego. Creo que será un partido parejo, porque Alvarado viene bien y ha formado un buen equipo".