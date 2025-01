Se conocieron el pasado jueves las nominaciones a los Oscar y, como siempre, comienzan las especulaciones, las apuestas y se habla de los grandes favoritos y los olvidados. Pero como somos argentinos, no podemos dejar de lado el costado chauvinista y destacar por sobre todas las cosas la cuarta nominación al argentino Pablo Helman por los efectos visuales de Wicked, que se convirtió en gran candidata a ganar el premio principal.

La 97ª edición de los Premios de la Academia se entregarán el próximo 2 de marzo en una ceremonia que será conducida por Conan O’Brien. Si bien todavía no lo confirmaron oficialmente, porque en Estados Unidos hubo cambios respecto de la cadena encargada de la transmisión, se verían a priori, y como es habitual, por la señal de cable TNT.

Seguramente ya lo han escuchado por todos lados, la gran favorita desde hace tiempo es Emilia Pérez (ganó el Globo de Oro) y las nominaciones lo terminaron de confirmar. El film de Jacques Audiard obtuvo la mayor cantidad de nominaciones, 13, y cuenta con varios elementos que hoy se valoran mucho más a la hora de los premios que la calidad y los resultados artísticos. En tiempos de gestos y búsqueda de representaciones, habla de un narco que hace la transición de género y su protagonista, Karla Sofía Gascón, es una actriz trans.

Sin embargo hay que tener un elemento en cuenta. Emilia Pérez, que se estrenó en Argentina esta semana pero se había visto anteriormente en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, es una película de Netflix, y ya sabemos, la Academia de Hollywood y la plataforma, asunto separado. Ya han sido emblemáticos los casos de El poder del perro con 12 nominaciones, El irlandés, Roma y Mank con 10, todas películas de Netflix que se han vuelto para la casa con las manos vacías. Roma al menos ganó como Mejor Film Internacional, pero las películas de la compañía nunca se llevaron el premio principal.

Tal vez Emilia Pérez sea la que venga a quebrar ese maleficio, sobre todo porque no parece haber una competencia demasiado relevante este año. Por ejemplo su principal competidora parecería ser Wicked, pero no tiene nominaciones ni en guión ni en dirección, lo que resultaría curioso en caso de ganar: pocas veces un film sin nominaciones en esos rubros se llevó la estatuilla. A lo mejor la principal contendiente sea El brutalista, que tiene 10 nominaciones, aparece en dirección y guión, y viene de ganar el Globo de Oro. Sin embargo no parece ser la película con el carisma suficiente como para ser la gran ganadora de la noche.

La que finalmente se terminó desinflando a medida que se acercaba la temporada de premios fue Cónclave, el film que habla de la elección de un nuevo Papa. La película toca temas de agenda, tiene todo el aura solemne de la búsqueda de prestigio y premios, pero a pesar de tener 8 nominaciones, tampoco aparece nominado su director, Edward Berger. Con lo cual ha perdido terreno.

Emilia Pérez y Wicked son musicales, y si sumamos Un completo desconocido, la biografía sobre Bob Dylan, se podría decir que son unos Oscars muy musicales. Incluso no se veía tal representación del género en los Premios de la Academia desde que en 1965 compitieron Mi bella dama y Mary Poppins, y que finalmente se llevó la primera.

En cuanto a Emilia Pérez, concretó algo que viene sucediendo con mayor asiduidad desde La vida es bella: fue nominada a Mejor Película y Mejor Película Internacional (lo que antes era Película Extranjera o un poco más acá Película Hablada en Lengua Extranjera), aunque otra película tiene el mismo honor: la brasileña Ainda estou aqui, que además fue nominada a Mejor Actriz por la actuación de Fernanda Torres.

De hecho hay otro detalle en el rubo Película Extranjera, y es nada más y nada menos que la lituana Flow, que peleará aquí y también en el rubro Película Animada, donde parece ser número cantado. Y teniendo en cuenta la maravilla que es esa película, podría haber estado nominada tranquilamente a Mejor Film (en un hecho inédito) de no mediar el habitual desprecio por el cine de animación de los académicos que votan.

En el rubro actuaciones, el rubo Mejor Actor parece tener un premio cantado: Adrien Brody por El brutalista. Ganó el Globo de Oro y la competencia no aparenta ser tan fuerte, aunque en un momento Ralph Fiennes por Cónclave parecía ser el elegido. Claro que habrá que ver si el niño mimado Timothée Chalamet por interpretar a Bob Dylan o Sebastian Stan por interpretar a Donald Trump (ojo con esto) no terminan dando la sorpresa. Se sabe, a los Oscar le encantan las imitaciones de personajes reales.

Más difícil, finalmente, aparece el rubro Mejor Actriz. Sobre todo por esa búsqueda de lo simbólico que persigue la Academia. En la terna hay de todo: una afroamericana como Cynthia Erivo (Wicked), una extranjera y trans como Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), otra extranjera y latina como Fernanda Torres (Ainda estou aqui), que además ganó el Globo de Oro, y el premio al reconocimiento para Demi Moore (La sustancia), que es a priori el número puesto. En este contexto a Mikey Madison (Anora) sólo le queda esperar que la reconozcan por ser joven.