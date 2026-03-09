La actriz italiana Ornella Muti celebra un nuevo cumpleaños número 71 consolidada como una de las figuras más representativas del cine europeo. Con una trayectoria que supera los 50 años en la pantalla grande, su presencia marcó distintas etapas del cine italiano desde la década de 1970.

Muti nació el 9 de marzo de 1955 en Roma, Italia, con el nombre de Francesca Romana Rivelli. Su madre era escultora y su padre periodista, y desde muy joven mostró interés por el mundo artístico. Su carrera comenzó cuando tenía apenas 15 años, al debutar en el cine con la película La moglie più bella (1970), dirigida por Damiano Damiani.

A partir de entonces, su carrera creció rápidamente. Durante los años setenta y ochenta se convirtió en una de las actrices más solicitadas del cine italiano, participando en comedias, dramas y producciones internacionales. Entre sus trabajos más recordados se encuentra su colaboración con el actor Adriano Celentano en las populares comedias románticas Il bisbetico domato (1980) y Innamorato pazzo (1981), que alcanzaron gran éxito del público.

También trabajó con importantes directores europeos como Marco Ferreri, Francesco Rosi y Dino Risi, consolidando una filmografía diversa que incluye cine de autor y producciones comerciales.

A lo largo de su carrera participó en más de 80 películas, además de series y producciones televisivas. Su estilo elegante, su presencia escénica y su versatilidad actoral la convirtieron en un rostro habitual del cine europeo durante décadas.

Además de su carrera artística, Muti es madre de tres hijos y también desarrolló proyectos vinculados a la moda y la cosmética. Su hija mayor, Naike Rivelli, también siguió el camino artístico.

Con una filmografía extensa y una imagen que trascendió generaciones, Ornella Muti continúa siendo recordada como uno de los rostros más icónicos del cine italiano, cuyo legado permanece vigente en la historia del séptimo arte.

