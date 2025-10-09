El talento local sigue dando que hablar.

Pau Miguez, formado en la sede marplatense del Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón, que funciona en el Teatro Tronador, acaba de obtener una beca internacional para perfeccionarse en la Pro Ballet School de Basilea, Suiza.

Su historia resume el valor de la formación artística pública en Mar del Plata y el compromiso de quienes apuestan por la cultura local.

El Teatro Tronador, recuperado y modernizado por el empresario Marcelo González, se transformó en un espacio de referencia para las nuevas generaciones de bailarines. Allí, Pau dio sus primeros pasos y completó gran parte de su formación antes de trasladarse a Buenos Aires para finalizar sus estudios en el ISA del Teatro Colón. “Estudiar en Basilea es un sueño hecho realidad. Todo empezó en Mar del Plata, en el Tronador. Ese lugar marcó mi camino”, expresó Pau con emoción al despedirse.

González, impulsor del proyecto educativo que permitió instalar en la ciudad una extensión del Instituto del Teatro Colón, acompañó el proceso del joven bailarín: “Casos como el de Pau demuestran que invertir en cultura y educación artística transforma vidas y también la ciudad”.

Con apenas 17 años, Pau Miguez se prepara para representar a Mar del Plata y a la Argentina en una de las academias más prestigiosas de Europa.

Un logro personal, pero también un símbolo del crecimiento artístico que hoy vibra desde el escenario del Teatro Tronador.

