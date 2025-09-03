En el marco del Día Mundial del Donante de Médula Osea, el próximo sábado 20 de 08:00 a 11:30 se llevará a cabo una jornada de donación de sangre y registro de donantes de médula ósea en el Predio Deportivo de Aldosivi (avenida De los Trabajadores 1800), en una actividad coorganizada por la iniciativa Sé Donante y el Club Atlético Aldosivi.

Es fundamental destacar que, según informaron los organizadores, las personas que en los últimos 6 meses se hayan hecho un tatuaje, una cirugía o una modificación corporal no podrán donar. Esta restricción busca garantizar la seguridad de los donantes y receptores.

Para donar, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg y gozar de buena salud. Además, se indicó que al momento de donar sangre también se pueden registrar como potencial donante de médula ósea.

Los organizadores detallaron que tres de cada cuatro personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, no cuentan con un donante compatible en su familia. Por ello, el Registro de Donantes de Médula Osea resulta clave: “Cuantos más seamos, mayores serán las posibilidades de salvar vidas”, señalaron.

