En el marco de la campaña Ilumina el mundo, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realizarán una colecta solidaria navideña este domingo 14 de 18:00 a 21:00, en la sede de San Luis 3944.

La iniciativa está destinada a colaborar con el Merendero del Club Los Tigres del Jardín, ubicado en el barrio Jardín de Peralta Ramos. Los vecinos podrán acercar alimentos no perecederos y juguetes nuevos o usados en buen estado.

Desde la organización destacaron que cada aporte, por pequeño que sea, “sumará para que los niños y sus familias puedan disfrutar de una Navidad más alegre y acompañada”.

El merendero brinda asistencia diaria a numerosos chicos del barrio, por lo que la campaña busca reforzar los recursos disponibles para estas fiestas. Los voluntarios invitaron a toda la comunidad marplatense a participar: “Te esperamos para ayudar a iluminar la Navidad de quienes más lo necesitan”.

