Organizan colecta solidaria navideña para un comedor del barrio Jardín de Peralta Ramos
Será este domingo de 18:00 a 21:00 en la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se podrán acercar alimentos no perecederos y juguetes nuevos o usados en buen estado.
En el marco de la campaña Ilumina el mundo, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realizarán una colecta solidaria navideña este domingo 14 de 18:00 a 21:00, en la sede de San Luis 3944.
La iniciativa está destinada a colaborar con el Merendero del Club Los Tigres del Jardín, ubicado en el barrio Jardín de Peralta Ramos. Los vecinos podrán acercar alimentos no perecederos y juguetes nuevos o usados en buen estado.
Desde la organización destacaron que cada aporte, por pequeño que sea, “sumará para que los niños y sus familias puedan disfrutar de una Navidad más alegre y acompañada”.
El merendero brinda asistencia diaria a numerosos chicos del barrio, por lo que la campaña busca reforzar los recursos disponibles para estas fiestas. Los voluntarios invitaron a toda la comunidad marplatense a participar: “Te esperamos para ayudar a iluminar la Navidad de quienes más lo necesitan”.
