El merendero Caritas Felices busca donaciones para celebrar el Día del Niño
Aceptan desde alimentos no perecederos, leche y cacao hasta ropa de bebés, chupetes o mamaderas. Todo ayuda a la causa.
Aceptan desde alimentos no perecederos, leche y cacao hasta ropa de bebés, chupetes o mamaderas. Todo ayuda a la causa.
Será este domingo de 18:00 a 21:00 en la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se podrán acercar alimentos no perecederos y juguetes nuevos o usados en buen estado.
Nancy, responsable del lugar Caritas Felices, pudo festejarle el día de la Niñez a muchos pequeños del barrio que asisten al comedor. "Entregamos golosinas y una porción de torta, que hicimos con la ayuda de colaboradores que tenemos", afirmó.