Organizaciones sociales se manifestaron en las puertas del Municipio, en correlación con una jornada de lucha convocada en todo el país, para denunciar persecución política a distintos dirigentes.

En este sentido, Walter Orozco, referente del Polo Obrero, manifestó que “hoy en Comodoro Py van a estar declarando Eduardo Belliboni, junto con otros compañeros que fueron allanados en esta causa que entendemos que tiene de fondo una persecución a quienes venimos luchando”.

Según mirada, el inicio del conflicto sucedió cuando “nosotros salimos a la calle como todos los 20 de diciembre y cuestionamos el protocolo antipiquete. En Argentina lo que hay es el peligro del derecho a manifestarse de la población”.

La causa se sostiene en que “el gobierno pretende hacer una cantidad de acusaciones que no ha podido demostrar, el fiscal en principio había señalado que hubo una extorsión que no se evidenció. Acá lo único que salió a la luz es que la única extorsión que hubo fue por parte del gobierno”, afirmó.

En ese momento, “desde los altavoces de las estaciones de trenes, las aplicaciones, decían que al que se manifestaba le iban a sacar el programa. Aseguraron que los compañeros de las organizaciones no entregaban los alimentos y acá lo que se demostró es que Pettovello tenía 5 millones de kilos de comida guardados. Decían que no había comedores, vinimos durante todo este tiempo a demostrar cómo funcionan los comedores que son los que están ahogados”, denunció.

De modo que “acá es el propio gobierno el que viene generando una extorsión y ataque a los trabajadores, hacen esta persecución junto con los presos políticos”, reiteró.

En conclusión, “lo que se evidenció hasta ahora, y eso lo va a demostrar hoy Belliboni, que el fiscal lo que hizo con los testigos fue, por un lado, pedirles que no vayan a declarar porque evidentemente cuando hicieron la citación no pudieron demostrar lo que quería. Por otro lado están acordando una argumentación para defender lo que el fiscal originalmente planteó. Es decir, que no se ha podido demostrar la idea de extorsión que es lo que originalmente estaban acusando”.

A partir de ahora, “el Juez tiene 10 días para expedirse en función de todos los elementos, indagatorias y los testimonios que han reunido. La causa está limitada a la ciudad de Buenos Aires, lo que sí tenemos hoy son cinco detenidos por la manifestación de 12 de junio por la Ley de Bases y una de las compañeras es de Mar del Plata”, cerró.