A 48 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976, los organismos de derechos humanos marcharán a la Plaza de Mayo recordando a las víctimas, en el primer día de la Memoria, Verdad y Justicia bajo el mandato de Javier Milei.

Las Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación H.I.J.O.S convocaron a las 12 del mediodía en la Avenida de Mayo y Piedras bajo el lema “30 mil razones para defender la patria”. Nunca más miseria planificada”.

Las voces de la convocatoria son: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Argentina, Liga Argentina de los Derechos Humanos, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Por otra parte, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se concentrará desde las 11 de la mañana, en Hipólito Yrigoyen 1484, con un acto político desde las 12 y la consigna será “La patria no se vende. La vida no se entrega. El pueblo se subleva”.

También, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que agrupa organizaciones de derechos humanos y de izquierda, hará un acto independiente, ya que la propuesta de compartir un acto con agrupaciones peronistas fracasó. La misma será a las 14 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacía la Plaza de Mayo. La consigna será “Son 30 mil, fue y es genocidio. Abajo el plan de Milei, los gobernadores y el FMI”.

Marchas en la Provincia

En la ciudad de Mar del Plata, las organizaciones de Derechos Humanos elaboraron un documento denominado “más de 30 mil razones para defender la Patria”, donde invitan a adherirse a las movilizaciones y reivindicar la memoria de los 30 mil desaparecidos a nivel federal. La marcha será el domingo desde Luro y Mitre a las 15 hs.

El documento fue firmado por Abuelas Plaza de Mayo Filial Mar del Plata – APDH Regional Mar del Plata, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, Colectivo Faro de la Memoria, Espacio para la Memoria Ex CCD ESIM Asociación Nacional de ex Presos Políticos – Hijos Resiste – Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste y Nietes Mar del Plata.

En La Plata, el Municipio anunció una guía turística por la ciudad en bicicletas y/o en colectivo: “con el objetivo de reconocer los espacios marcados por el terrorismo de estado”, para “reflexionar sobre los horrores vividos durante la última dictadura cívico-militar.