crimenes de lesa humanidad

Juicio La Huerta en Tandil: ocho represores condenados, cuatro a prisión perpetua
El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata dictó sentencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos del centro bonaerense.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata dictó sentencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos del centro bonaerense.
Cómo se llevará a cabo un nuevo aniversario del Golpe de estado de 1976 en Capital Federal, Mar del Plata y La Plata.
Es desde los primeros juicios orales y públicos realizados en 2006, tras la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las denominadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El Tribunal Oral Federal 1 negó nuevamente el pedido de prisión domiciliaria para el represor Carlos María Robbio, quien fue condenado por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó este lunes a 28 imputados a prisión perpetua, a siete a los sentenció a penas de entre 25 y 7 años, y absolvió a otros 5 acusados.
El Fiscal General de Mar del Plata argumenta que "no ha existido modificación al material probatorio presente en la causa por la que se dictó con anterioridad la falta de mérito". Está acusado de delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura cívico-militar.