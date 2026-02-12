La ex presidente Cristina Fernández fue alcanzada por dos resoluciones judiciales en las últimas horas: la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó que vuelva a percibir la pensión por viudez de Néstor Kirchner y, en paralelo, los fiscales solicitaron avanzar con el decomiso de un departamento ubicado en San José (San José 1111), donde cumple prisión domiciliaria.

Ads

La Cámara suspendió la resolución de la ANSES que había dado de baja el beneficio previsional, al considerar que su eliminación implicaba una privación de carácter “alimentario”. De esta manera, el tribunal dejó sin efecto la quita dispuesta por el organismo previsional.

En noviembre de 2024, el Gobierno nacional había dado de baja tanto la jubilación de Cristina Kirchner como ex presidenta como la pensión por viudez de Néstor Kirchner. Por ambas asignaciones, la ex mandataria percibía alrededor de 21 millones de pesos brutos mensuales.

Ads

Puede interesarte

La medida se fundamentó en el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la condena de Cristina Fernández en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Ejecutivo argumentó que las jubilaciones de ex presidentes se otorgan en función del honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo, condiciones que consideró incompatibles con una condena penal.

La ex mandataria inició una acción judicial para revertir la decisión de la ANSES y recuperar la pensión por viudez. A través de sus abogados sostuvo que la ley establece que esos beneficios solo pueden ser revocados mediante un juicio político, instancia que no se produjo en su caso.

Ads

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron avanzar con el decomiso de bienes vinculados a la causa Vialidad, entre ellos el departamento de San José (San José 1111). El pedido incluye un total de 141 inmuebles, 46 automotores y sumas de dinero depositadas en distintas cuentas y cajas de seguridad.

Puede interesarte

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez-; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24”, señalaron los fiscales.

Además, indicaron que “las personas condenadas -intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública- todavía no han depositado ni un solo peso, a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

Ads

Según el planteo fiscal, tanto Cristina Fernández como Lázaro Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”. Y agregaron: “La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Fuente: con información de DIB