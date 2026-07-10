El Gobierno aplicó recortes y deducciones a la pensión de Cristina tras un fallo judicial
El haber bruto supera los $15 millones, pero tendrá quitas impositivas y un descuento millonario.
El haber bruto supera los $15 millones, pero tendrá quitas impositivas y un descuento millonario.
El "Tiburón" vivió una noche histórica con la inauguración de la pensión con espacio para 44 futbolistas. Estuvo presente Claudio "Chiqui" Tapia que cortó las cintas junto con la Comisión Directiva.
La Cámara suspendió la resolución de la ANSES que había dado de baja el beneficio previsional. Mientras, los fiscales Luciani y Mola solicitaron avanzar con el decomiso de bienes vinculados a la causa Vialidad.