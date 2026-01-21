El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires puso en marcha en Mar del Plata operativos policiales de despliegue dinámico y saturación en zonas periféricas y sectores clave del casco urbano, como parte de una estrategia integral de prevención y control territorial orientada a reducir robos violentos, ataques de motochorros y delitos vinculados al narcotráfico y al narcomenudeo.

Los procedimientos se desarrollan de forma sorpresiva, focalizada y rotativa, definidos a partir del análisis criminal, la incidencia delictiva y las franjas horarias más conflictivas, con intervención tanto en barrios de la periferia como en puntos neurálgicos del centro de la ciudad. En cada despliegue participan fuerzas especiales y la Superintendencia de Cuerpos, con personal de Infantería y Caballería, además de áreas técnicas y tecnológicas.

Cada operativo involucra alrededor de 100 efectivos, con apoyo de motocicletas, drones, helicópteros, equipos biométricos y sistemas de comunicación, bajo la coordinación de la Jefatura Departamental Mar del Plata. Desde el área de Seguridad aclararon que estas acciones cuentan con recursos independientes al Operativo Sol a Sol, ya que se trata de un dispositivo específico de refuerzo preventivo, destinado a incrementar la presencia policial activa en los sectores con mayor demanda de seguridad.

En el último despliegue, la Dirección de Infantería, con colaboración de personal motorizado de la Dirección de Caballería, llevó adelante operativos de saturación e interceptación vehicular en distintos puntos de la ciudad. Las tareas incluyeron identificación selectiva de personas con participación de secciones EMAI, Canes y grupos caminantes en Barrio Centenario y Plaza San Cayetano, además de controles vehiculares en Plaza Rocha (Luro y Dorrego) y en Colón y Gamal Nasser. También se realizaron acciones de saturación en Moreno y Gamal Nasser y en Ortega y Moreno, junto con recorridas preventivas en Barrio San Cayetano y en el sector comprendido entre Remedios de Escalada y Rivadavia hasta Bolívar y República del Líbano.

Las autoridades remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida, basada en patrullajes intensivos, controles dinámicos y presencia policial sorpresiva, con el objetivo de disuadir el delito y reforzar la seguridad en todo el entramado urbano de Mar del Plata.

