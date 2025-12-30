Un operativo realizado durante la noche en Mar del Plata terminó con el secuestro de once motovehículos y la notificación de un hombre de 38 años por los delitos de encubrimiento y supresión de numeración registral.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera, en el marco de una orden de servicio vinculada a la detección de pruebas ilegales de velocidad y destreza. El operativo incluyó controles estáticos y dinámicos, con la colaboración de la Patrulla Municipal, y derivó en la confección de infracciones y el secuestro de once motos.

Durante los controles, en la intersección de Florisbelo Acosta y Dardo Rocha, los efectivos interceptaron a un motociclista que circulaba a bordo de una Motomel 150 cc de color rojo. Al inspeccionar el rodado, constataron que la numeración del cuadro se encontraba completamente suprimida.

Ante esta situación, se dio intervención a la UFIJE ODEPA, a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen, quien dispuso que se labren actuaciones por encubrimiento (artículo 277 inciso 1 del Código Penal) y supresión de numeración registral (artículo 289 inciso 3). El imputado fue notificado de la formación de la causa, sin que se adopten medidas restrictivas de su libertad.

