Un procedimiento realizado por personal del Grupo de Patrulla Motorizada de la sede Descentralizada Mar del Plata terminó con la aprehensión de dos jóvenes de 21 y 23 años que circulaban en una motocicleta sin patente por la zona de las avenidas Libertad y Jara.

Durante la identificación, los efectivos descubrieron que uno de los sujetos llevaba oculto entre sus prendas un revólver calibre .32 largo, sin marca visible, cargado con dos municiones en condiciones de uso.

Tras consultar el sistema informático, se constató que el rodado, una Benelli TRK 502X color azul, registraba pedido de secuestro activo por hurto de motovehículo, hecho denunciado el 14 de octubre y solicitado por la Comisaría Sexta.

Por disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo del doctor Layus, se iniciaron actuaciones por “Encubrimiento” y “Portación ilegal de arma de fuego de uso civil”, quedando ambos imputados notificados y a disposición de la justicia.

