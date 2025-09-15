Un joven de 27 años fue aprehendido este domingo en la Plaza San Cayetano tras un operativo de prevención realizado por personal policial de la Comisaría 12ª en conjunto con la patrulla municipal.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió durante la tarde del 14 de septiembre en la intersección de las calles Nasser y Moreno, cuando efectivos del Gabinete Técnico Operativo advirtieron la actitud sospechosa de un hombre que, al notar la presencia policial, intentó escapar.

En Colón al 6800 la Patrulla Municipal hizo un operativo en busca de motos. Ahí agarró a uno con un arma de fuego calibre 22, cocaína fraccionada lista para la venta y dinero en efectivo. Y también a otro que quiso evadir el control, lo persiguieron y saltó que la moto tenía… pic.twitter.com/OdpHyitOUF — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 15, 2025

Tras ser interceptado e identificado, entre sus pertenencias se halló una pistola calibre 22 con cargador colocado y cinco municiones, 30 envoltorios de nylon listos para fraccionar, 12,5 gramos de clorhidrato de cocaína, un teléfono celular y $30.000 en efectivo en billetes de baja denominación.

Ante esta situación, el sujeto fue aprehendido de inmediato y puesto a disposición del fiscal Leandro Arévalo, de la UFI de Flagrancia, quien ordenó su notificación por “Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso civil” y su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

En paralelo, la fiscal Ledesma, a cargo de la UFI de Estupefacientes, dispuso el secuestro de los elementos vinculados al narcomenudeo y otorgó al imputado la libertad bajo caución juratoria.

