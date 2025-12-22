Un importante operativo antidrogas se llevó a cabo en las últimas horas en el barrio Nuevo Golf de Mar del Plata, donde la Policía realizó tres allanamientos simultáneos que permitieron desarticular puntos de venta de estupefacientes y secuestrar una gran cantidad de cocaína lista para su comercialización.

El procedimiento fue encabezado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata y se concretó en viviendas ubicadas en calle 71 Sur y Gianelli —tanto mano par como impar— y en la intersección de calle 65 y José Martí. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de la jueza Rosa A. Frende, en el marco de una causa instruida por la UFI Temática de Estupefacientes, bajo la dirección de los fiscales Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.

Como resultado de los allanamientos, se incautaron más de 250 envoltorios de cocaína fraccionada, preparados para la venta, además de cocaína en estado de “piedra” de alta pureza, dinero en efectivo producto de la actividad ilícita y teléfonos celulares. Según se informó, al momento del ingreso policial en uno de los domicilios, los ocupantes intentaron descartar la droga arrojándola por el inodoro, aunque el personal logró recuperar clorhidrato de cocaína sin fraccionar tras revisar el sistema de desagüe.

La investigación se había iniciado en octubre a partir de tareas de inteligencia desarrolladas por el grupo operativo de la dependencia policial, sumadas a reiteradas denuncias anónimas que alertaban sobre movimientos compatibles con la venta de drogas al menudeo en los inmuebles investigados.

A raíz del operativo, fueron aprehendidos dos jóvenes de entre 20 y 24 años, quienes quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44, y un menor de 17 años que fue trasladado al Centro de Contención de Batán. En el caso del adolescente, se iniciaron actuaciones bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Yañes Urrutia. Todos los involucrados quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737.

