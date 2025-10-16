En un importante operativo antidrogas, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata realizó cuatro allanamientos simultáneos en el barrio Las Heras, donde se secuestraron dosis de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, un arma de fuego y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos tuvieron lugar este miércoles en distintos domicilios ubicados sobre calle Guiraldes al 8800, entre Reforma Universitaria y Goñi, en el marco de una investigación iniciada en septiembre por la Unidad Funcional de Instrucción Temática, a cargo de los fiscales Dra. Daniela Ledesma y Dr. Pablo Cistoldi, con intervención del Juzgado de Garantías N°3.

Durante las diligencias se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionada y lista para su venta, $800.000 en billetes de baja denominación, balanzas de precisión, teléfonos celulares, recortes de nylon y un revólver calibre .32 con carga completa, en condiciones de uso.

La investigación permitió determinar que dos hombres —padre e hijo— y una mujer coordinaban la venta de drogas desde cuatro viviendas ubicadas en la misma cuadra. Como resultado, fueron aprehendidos un joven de 24 años, un hombre de 51 y una mujer de 46, imputados por infracción a la Ley 23.737 (tenencia y comercialización de estupefacientes) y tenencia ilegítima de arma de fuego.

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 y a la Alcaidía de la Unidad Penal N°50, respectivamente, y serán indagados este jueves en sede judicial conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal.

