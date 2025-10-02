En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata llevó adelante un allanamiento en el Barrio Sarmiento que terminó con el secuestro de droga y la detención de dos individuos.

El operativo se realizó este miércoles en una vivienda ubicada en la calle 11 de Septiembre al 6100, bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Estupefacientes, a cargo de los fiscales Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi, con autorización del Juzgado de Garantías N° 2.

Durante la requisa se incautó una importante cantidad de clorhidrato de cocaína sin fraccionar, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo presuntamente proveniente de la actividad ilícita, recortes de nylon y otros elementos vinculados a la causa.

Una investigación iniciada en mayo

Según informaron fuentes judiciales, la investigación comenzó en mayo de este año a partir de denuncias ciudadanas. Tras diversas tareas de campo, los efectivos detectaron que al menos dos hombres comercializaban drogas en el domicilio allanado.

Producto del procedimiento, fueron aprehendidos dos sujetos de 29 y 45 años, quienes quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 imputados por infracción a la Ley 23.737. En el transcurso de la jornada serán trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria bajo el artículo 308 del Código Procesal Penal.

