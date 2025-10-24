La detención de cuatro hombres de 29 (2), 36 y 39 años, el derribo de tres búnkers donde se comercializaban estupefacientes y el secuestro de 300 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para su comercialización fue el saldo de un megaoperativo antidroga en el barrio Belgrano.

Según indicaron fuentes policiales, la investigación para desbaratar esta banda se inició en junio, a partir de información propia de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata, complementada con múltiples denuncias anónimas que alertaban sobre movimientos sospechosos compatibles con la venta al menudeo de estupefacientes en los inmuebles investigados.

Durante las tareas de vigilancia realizadas durante meses, el personal policial certificó que varias personas de ambos sexos realizaban ventas de clorhidrato de cocaína en los puntos denunciados. Ante las dificultades inherentes a la causa, se requirió en varias ocasiones la colaboración del Personal de Comunicación del Area de Video Vigilancia, utilizando drones para obtener evidencia.

En ese marco, es que se realizaron tres allanamientos en locaciones ubicadas en Azopardo al 11.100, Juana Azurduy al 1300 y Juana Azurduy entre Ortiz de Zárate y San Salvador. Las acciones fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Lucrecia Bustos, y dirigidas por la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Estupefacientes, dependiente de Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.

Como resultado de los allanamientos, además de la droga mencionada se secuestró dinero en efectivo. En cuanto a los detenidos, quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán e imputados por infracción a la Ley 23.737 de Comercialización de Estupefacientes.

