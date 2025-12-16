“B.R.”, la nena de dos años que fue atropellada por un patrullero en el partido bonaerense de Pilar, pelea por su vida en terapia intensiva tras ser operada de urgencia y su familia pide cadenas de oración a la espera de un milagro.

“Mi sobrina fue atropellada por una mujer policía junto con su acompañante. (Iban) con el celular en la mano y dicen que no la vieron", expresó en sus redes sociales Rocío Ruiz, tía de la nena.

Indignada por el accionar policial, la mujer agregó: “Mi sobrina quedó inconsciente, bañada en sangre y está grave, en terapia intensiva”.

“Exigimos justicia. Esto no es solo por mi sobrina, es por todos los ciudadanos que pueden ser víctimas de la impunidad”, cerró.

La menor permanece internada en grave estado tras ser atropellada por un patrullero en Pilar. (Foto: Facebook/Rocio Ruiz).

Denuncian que la policía “venía distraída con el celular”

El hecho ocurrió este domingo en el cruce de las calles Salta y Anasagasti, justo frente a la casa de la menor, en la localidad de Manuel Alberti.

La familia apunta directamente contra la conductora del patrullero, una mujer policía, a quien acusan de manejar “distraída con el celular”.

“El acompañante se supone que también usaba el teléfono. Ocurrió frente al domicilio de mi sobrina”, remarcaron los tíos de Bianca.

Uno de los familiares sostuvo que el accidente se produjo por un “descuido” y agregó que hasta el momento no saben el nombre de la policía involucrada ni si fue sometida a un control de alcoholemia tras el hecho.

La familia de la nena atropellada en Pilar cuestionó el accionar policial. (Foto: Facebook/ Rocío Ruiz).

El estado de salud de la nena y la preocupación de la familia

Según relataron Gustavo y Matías Ruiz, tíos de la víctima, la pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde los médicos la operaron por un hundimiento de cráneo.

“Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y la cara porque la arrastró por el asfalto”, detallaron, visiblemente afectados por la situación.

La nena atropellada sufrió un hundimiento de cráneo y la operaron de urgencia. (Foto: Facebook/ Rocío Ruiz).

La situación de “B.R.” es delicada. “Perdió pelo en el transcurso del choque. Tienen que hacerle resonancia y estudios”, explicaron sus tíos, quienes siguen de cerca la evolución de la nena en el hospital.

“Los médicos están haciendo todo lo posible para su recuperación. Mi sobrina es una pequeña guerrera y confiamos en que Dios la va a sanar y la hará fuerte de nuevo”, expresó por su parte Rocío, otra tía, en su perfil de Facebook, donde además pidió una cadena de oración por ella.

