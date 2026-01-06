Opera y comedia se unen en “Lírica y humor”, el nuevo show de Opera Bis
Está protagonizado por la soprano María José Dulín y el barítono Fernando Santiago. Propone un recorrido por reconocidas obras del repertorio operístico.
El espectáculo Lírica y humor, a cargo del grupo Opera Bis, se presentará este jueves 8 a las 21:00 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), propuesta que combina grandes clásicos de la lírica con humor escénico y estará protagonizada por la soprano María José Dulín y el barítono Fernando Santiago.
El show propone un recorrido por reconocidas obras del repertorio operístico, entre ellas La donna è mobile, El brindis de La traviata y Granada, interpretadas con un enfoque descontracturado que busca acercar la ópera a públicos de todas las edades.
Lírica y humor se define como una experiencia interactiva y dinámica, con una fuerte participación del público y espacio para la improvisación. Cada función se construye desde la espontaneidad, lo que convierte a cada presentación en un acontecimiento único, informal y divertido.
Con una combinación de virtuosismo vocal, comedia y cercanía con los espectadores, Opera Bis invita a descubrir una manera diferente de disfrutar la lírica, sin solemnidad y con espíritu lúdico.
