La preocupación por la inseguridad crece en Mar del Plata tras una seguidilla de violentas entraderas contra jubilados registradas en distintos barrios de la ciudad en apenas unos días. Los casos presentan similitudes en la modalidad utilizada por los delincuentes y mantienen en alerta a los investigadores judiciales.

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El primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del 14 de mayo en una vivienda de calle Guido al 1100, en el barrio Nueva Pompeya. Al menos cinco delincuentes encapuchados ingresaron utilizando una escalera extensible, maniataron a un matrimonio de 86 años y escaparon con dinero en efectivo, alianzas de oro y un teléfono celular.

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El asalto derivó en una persecución policial con intercambio de disparos. Los delincuentes huyeron en una camioneta Honda HRV robada, dispararon contra móviles policiales y arrojaron “miguelitos” metálicos para impedir el seguimiento. Finalmente abandonaron el vehículo y escaparon a pie.

Al día siguiente, otro matrimonio de adultos mayores fue víctima de un robo similar en el barrio Constitución. Tres delincuentes armados ingresaron por el fondo de la vivienda, redujeron a un hombre de 88 años y a su esposa de 87, y se llevaron pesos, dólares, un celular y distintos objetos de valor.

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El tercer episodio se registró en Stella Maris, donde delincuentes sorprendieron a una pareja de 83 y 86 años dentro de su casa. Los asaltantes permanecieron cerca de dos horas en la propiedad y escaparon con joyas, dinero en moneda extranjera, teléfonos celulares y el Fiat 500 de las víctimas.

De acuerdo a Google el recorrido no lleva más de 25 minutos en auto o camioneta entre los 3 puntos que fueron blanco de los primeros 3 hechos delictivos. Si bien no se ha determinado que la banda de delincuentes sea la misma que ha efectuado los diversos robos, la fiscalía no descarta ninguna hipótesis.

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A esta seguidilla se sumó un cuarto hecho en el barrio Juramento, ocurrido en una vivienda de calle Don Orione al 2100. Allí, al menos cinco delincuentes ingresaron utilizando una escalera para acceder a la propiedad de una mujer de 83 años. La víctima fue maniatada mientras los asaltantes robaban dinero en efectivo, dólares, joyas, relojes y otros efectos personales.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo que permitió interceptar a tres sospechosos de 18, 25 y 26 años en inmediaciones de Puan y Diagonal Gascón, cuando circulaban en un Fiat Siena bordó. Horas más tarde fue aprehendido un cuarto implicado, de 16 años, en la zona de Lebensohn y Lanzilota. Un quinto sospechoso logró escapar.

Durante los procedimientos se secuestraron herramientas presuntamente utilizadas para concretar el robo, entre ellas una escalera plegable, una barreta, un criquet y una llave francesa. También fueron incautados pasamontañas, guantes, mochilas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Parte de los elementos robados fue recuperada y restituida a la víctima.

Mientras los tres primeros episodios son investigados por la UFI N°13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, el hecho de Juramento quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil conducida por Yanes Urrutia, debido a la participación de un menor de edad. Los investigadores analizan si existe algún vínculo entre los distintos ataques registrados en la ciudad.