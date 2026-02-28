El mundo de la música despide a Neil Sedaka, uno de los compositores e intérpretes más influyentes del pop estadounidense. La noticia fue confirmada por su entorno cercano, que destacó tanto su trayectoria artística como el legado humano que dejó a lo largo de más de seis décadas de carrera.

Dueño de un estilo melódico inconfundible, Sedaka se convirtió en una de las voces emblemáticas de los años 60 con canciones que atravesaron generaciones. Entre sus mayores éxitos figuran “Oh! Carol”, “Calendar Girl” y “Breaking Up Is Hard to Do”, temas que lo posicionaron en lo más alto de los rankings internacionales.

Formado musicalmente desde muy joven, integró el célebre circuito creativo del Brill Building en Nueva York, donde desarrolló una sociedad compositiva clave junto a Howard Greenfield. De allí surgieron piezas que marcaron una época y definieron parte del sonido pop de aquellos años.

Tras un período de menor exposición, logró reinventarse en la década del 70 y regresó con nuevos hits, reafirmando su vigencia artística. Además de su carrera como solista, escribió canciones para otros intérpretes, ampliando todavía más su influencia en la industria.

Hasta sus últimos años mantuvo el vínculo con su público y la música, actividad que fue el eje central de su vida. Con su partida, se va una de las figuras que ayudó a moldear el pop moderno, pero su repertorio continúa sonando como parte del ADN musical de varias generaciones.

