Odd Mami presenta “donde van los perros” en Club TRI
La artista se presentará en Mar del Plata el sábado 11 de octubre a las 20 en Club TRI (20 de Septiembre 2650), en el marco de la gira de su segundo disco.
Odd Mami llega a Mar del Plata para compartir en vivo su nuevo trabajo discográfico, “donde van los perros”, un álbum donde la madurez y la nostalgia se entrelazan en once canciones que exploran sonidos de pop atmosférico, shoegaze, dream pop, grunge y folk. La cita será el sábado 11 de octubre a las 20 horas en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650.
Después de debutar en 2022 con Mosaicos y de sorprender al año siguiente con el EP Ultra, Odd Mami –nombre artístico de Helena Massucco (Buenos Aires, 1998)– vuelve con un disco íntimo y cinematográfico. En esta nueva etapa abandona el autotune que marcó sus primeros pasos y apuesta por una voz más cruda y sutil, acompañada de una producción elaborada junto a Bernardo Ferrón, integrante de la banda Telescopios.
El álbum incluye colaboraciones con Dillom, compañero de la RIPGANG, y con la cantautora mexicana Bratty, además de aportes de referentes como Mariano di Cesare (Mi Amigo Invencible), Matías Vertula (El Club Audiovisual) y Juan Lopez, entre otros.
Con “donde van los perros”, Odd Mami construye una carta de despedida a la inocencia: un relato sonoro y visual que se expresa en videoclips de habitaciones vacías, objetos abandonados y la icónica portada creada por Lucas Spataro e Ignacio Chinchilla, donde dos galgos en un baldío nocturno transmiten calma y melancolía.
“Gran parte de mi identidad actual recae en este disco. Entendí cómo tiene que sonar mi música de ahora en adelante”, confesó la artista al presentar el material.
Las entradas para el show en Mar del Plata ya se encuentran disponibles en el siguiente link.
