El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) dio a conocer la programación completa de actividades que ofrecerá el Centro Cultural Victoria Ocampo durante octubre. El espacio, ubicado en Matheu 1851, abrirá sus puertas de martes a domingo de 15 a 19, con entrada general de $3.700 y un valor de $2.700 para residentes, jubilados y estudiantes. Cabe destacar que el domingo 26 permanecerá cerrado.

El recorrido cultural incluye la exposición permanente “Victoria, sus pasos por nuestra ciudad”, que propone un viaje fotográfico y literario por la vida de la escritora en Mar del Plata. A su vez, la muestra temporaria colectiva “Miriadas” invita a reflexionar a través de la creación artística. Ambas estarán disponibles durante todo el mes.

Entre las actividades más destacadas, se encuentra la presentación del libro “Intercsion” de Germán Feldman, veterano de Malvinas, este viernes a las 18, con entrada libre y gratuita.

El sábado 4 habrá dos propuestas imperdibles: el Workshop Creá de la Sociedad Marplatense de Horticultura, de 10 a 16, orientado a explorar la creatividad a través de la naturaleza y el diseño; y a las 19:30, el ciclo Ocampo Visual proyectará en 16 milímetros la película Nosferatu, clásico del Expresionismo Alemán, con acompañamiento de piano en vivo.

El domingo 5 a las 18 será el turno de “Recitado & Piano. Diván del Tamarit”, una puesta que combina la poesía de Federico García Lorca con música en vivo, a cargo de la actriz española Carmen de la Osa y el músico César Pradier.

La agenda literaria continúa el jueves 9 con la presentación del libro “Victoria y Silvina Ocampo. Lazos de familia y de vocación” de Susana Marta García. El viernes 10, a las 16, los alumnos de Laura Reano ofrecerán un concierto de piano, y el sábado 11 habrá doble jornada: a las 16, la obra de títeres “Cargamento X” de Andrés Bach y, a las 19:30, Valeria Elmos presentará “Sutilezas”, un concierto inspirado en la vida de Victoria Ocampo.

El domingo 12, Sebastián Del Hoyo ofrecerá “Canciones reconocidas”, un recital de guitarra solista con reversiones de clásicos.

Los sábados 18 y 25, a las 14, una radio local grabará en Villa Victoria una edición especial de podcast, mientras que a las 15 tendrá lugar el Taller PopUp, para crear libros tridimensionales. Ese mismo día, a las 19, se presentará el Félix Barone Jazz Sexteto & Amigos.

El jueves 23, Paul A. Dougall presentará su libro “La Tierra Blanda, una biografía de Pinamar”. El viernes 24 será el turno de Vientos en Concierto, con un repertorio de música clásica y argentina para oboe y fagot. El sábado 25, a las 18, se realizará un concierto de cámara con piano, violín y contrabajo.

Finalmente, el jueves 30 se inaugurará la muestra fotográfica colectiva “Identikit”, mientras que el viernes 31, de 18 a 24, el parque del Centro Cultural se llenará de misterio con la Zombie Rave Mar del Plata Misteriosa, con entrada libre y gratuita.