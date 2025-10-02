Desde su irrupción en la literatura con Drácula de Bram Stoker en 1897, la figura vampírica encarna miedos, pulsiones y contradicciones sociales: el extranjero, la peste, la represión sexual, lo pagano y lo prohibido.

Ads

El cine tomó ese imaginario y lo multiplicó en versiones que van de lo monstruoso a lo erótico, de lo trágico a lo fascinante.

El ciclo comienza el 5 de octubre con la proyección de Drácula (1931), de Tod Browning, donde el vampiro se presenta como un aristócrata seductor y amenazante. El 12 de octubre será el turno de Nosferatu, vampiro de la noche (1979), de Werner Herzog, que recupera el espíritu trágico de la adaptación original de Murnau.

Ads

Puede interesarte

La programación continúa el 19 de octubre con Drácula de Bram Stoker (1992), de Francis Ford Coppola, un relato cargado de sensualidad y deseo reprimido que marcó a toda una generación.

El ciclo cierra el 26 de octubre con Nosferatu (2024), de Robert Eggers, la más reciente relectura cinematográfica del mito, que vuelve a sus raíces más oscuras y primarias.

Ads

Las funciones se realizarán todos los domingos de octubre a las 18 horas, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala (200 personas). Una oportunidad única para sumergirse en la historia del cine a través de uno de sus personajes más perdurables y enigmáticos: el vampiro.