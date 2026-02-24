La violencia urbana volvió a golpear en la noche del lunes en Mar del Plata y ya son ocho los homicidios registrados en lo que va de 2026 en el partido de General Pueyrredon. La última víctima fue Uriel Martín Alfonzo, de 23 años, quien murió tras recibir un disparo en un asentamiento de la zona de Tripulantes de Fournier y Rufino Inda, en el barrio Bosque Grande.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 en un pasillo señalado por vecinos como punto de venta de droga. Según las primeras versiones, el joven habría concurrido al lugar junto a otro hombre para buscar una moto y, en ese contexto, se produjo un enfrentamiento armado. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde Alfonzo falleció poco después de ingresar. El otro herido, un hombre de 24 años, fue asistido y luego se retiró del nosocomio; ahora es buscado por la policía para que declare.

La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli y personal de la comisaría decimosexta. La autopsia fue programada para este martes a las 16, mientras continúan las tareas para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

Ads

Con este crimen, la ciudad suma ocho homicidios en poco menos de dos meses. El año comenzó con el asesinato de Yoel Castro (24) en Villa Gascón, seguido por una seguidilla de hechos en distintos barrios que incluyó las muertes de Antonio “El Rengo” Echeverri (63), Sergio Emir Otero (16), Walter Alberto Tieso en la zona de San Jacinto, Víctor Pohl (59) en Los Pinares y Lucas Nahuel Larroque, atacado a la salida de un boliche en Batán. La séptima víctima fue Mario Ezequiel Ferreyra (35), asesinado de un disparo en el abdomen también en Villa Gascón.

El nuevo caso vuelve a poner el foco en la reiteración de episodios vinculados a conflictos armados, contextos de marginalidad y disputas en sectores atravesados por la droga.

Ads



