Tal como se anticipó, este sábado la VTV incrementará su valor en la provincia de Buenos Aires, arrojando así, un valor de más de $60000 para los autos. Se trata del último tramo del ajuste del cuadro tarifario autorizado por la gestión de Axel Kicillof a finales de septiembre, que totaliza 100%.

Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular serán 17,9% más caros frente a los valores de diciembre, quedando así, la tarifa básica del servicio en territorio bonaerense de $53.819,26 a $63.463,30.

Sobre esto, Ariel Martínez Bordaisco, senador provincial de la UCR, dialogó con El Marplatense y dijo: "El sistema de la VTV es un sistema malo, caro, engorroso, complicado y es algo que hay que cambiar. El usuario siente lo mismo, que lo tiene lejos, que siempre es complicado. Y es por eso que nosotros hicimos varios planteos respecto a a modificar el sistema. Principalmente para intentar descentralizarlo y que no sea una empresa".

"Nuestra propuesta abarca que talleres que tengan las características en las que se pueda hacer la VTV, puedan operar y hacerla sin mayores parafernalias de un sistema gigante monopólico", indicó.

Y sumó que "a este sistema malo, que Provincia decidió sostener, le sumamos ahora los aumentos que ya vienen impactando, siendo que ahora hasta 2500 KG se va a $63000 mas o menos, pero antes estaba cerca de $50000. El de más de 2500 KG se va a $115000 y las motos a $25000".

"Pero a esos valores, se le suma también el escándalo que hay con la VTV y el Ministerio de Transporte, con una causa penal, una investigación, el corrimiento de un Ministro. El combo no puede ser peor", siguió.

"Hasta el momento, hicimos muchas propuestas para hacer cambios pero las únicas dos que recibieron desde el oficialismo, fueron que los jubilados estén eximidos de pagarla pero no de hacerla. Esto se eximió al 50% y la segunda idea trató de un planteo después de la pandemia en donde lo malo del sistema se puso más en evidencia. Los turnos los daban de a tres o cuatro meses, en el medio se generaba la locura de que se vencía, hasta que te atendían y la Provincia te multaba. Entonces hicimos un planteo de proyecto de resolución pidiéndole al Ministerio de Transporte que cambie esta situación", dijo.

Y agregó: “Esto también lo receptó pero los temas de fondo, los importantes que por ejemplo que la modificación del sistema pase a ser descentralizado, era muy fácil y modificaba dos artículos del decreto ley. Así, se permitía que cualquier taller especializado que tenga la infraestructura y los aparatos para hacer la verificación técnica pueda hacerlo en convenio con la Provincia. Esto generaría muchísimos menos costos porque no sería como una empresa monopólica. No es una cuestión de la NASA sino es un lugar muy simple”, mencionó el Senador.

"Pero nuestra propuesta no se tomó. Hubo una reunión, una comisión de Transporte para tratar varios temas con el ministro anterior donde nosotros le dijimos esto, que el sistema era malo, caro y que tenían la oportunidad de modificarlo y no licitar para no tener nuevamente el mismo sistema monopólico. Le dimos nuestra propuesta y le dijimos que había muchas otras o que estábamos para acompañar una de ellos. Pero el ministro evadió las respuestas, dijo que lo iba a analizar y a los pocos meses volvieron con la licitación de 10 años con la misma empresa", explicó el referente de la UCR.

“El gobierno de Kicillof y su Ministerio, no quieren cambiar el sistema de la VTV sino que desean continuar con el que está, que es mal y caro, trayéndonos así, un perjuicio a todos los usuarios y a todos los bonaerenses”, sentenció.

"Celebro que la justicia lo investigue porque es quien afirmará si hay un negocio detrás y ojalá que que encuentre pruebas de esta situación porque van a permitir, un delito de alguien que lucra con algo del Estado, y que permita además, instalar en toda la ciudadanía la importancia de salir de este sistema", concluyó Bordaisco.