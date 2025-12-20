Daniel Miglioranza es una figura referente de la escena nacional, con una trayectoria que abarca más de cinco décadas en teatro, cine y televisión. Formado en la tradición del teatro argentino y discípulo de grandes maestros, ha sido protagonista de obras emblemáticas y es recordado por su presencia en ciclos televisivos, unitarios y tiras que marcaron época.

Su labor docente ha sido fundamental en la formación de nuevas generaciones de actores, transmitiendo una visión del arte basada en la sensibilidad, la técnica y la búsqueda profunda de la verdad expresiva.

Estos Seminarios están orientados a quienes deseen incorporar o profundizar herramientas de actuación, expresión corporal, trabajo vocal y construcción de personaje, en un espacio de aprendizaje dinámico, sensible y creativo.

La modalidad es de dos clases semanales de 2 horas cada una, por nivel. Los niveles disponibles son dos: SEMINARIO I (lunes y miércoles de 11 a 13) para personas con experiencia previa, y SEMINARIO II (martes y jueves de 11 a 13) para personas sin experiencia.

Requisitos: Desde 18 años en adelante.

Certificación: Se entregarán Certificados de Asistencia Regular.

El arancel es gratuito.

Lugar: Teatro Tronador BNA – Santiago del Estero 1746.

Para informes e inscripción: comunicarse por whatsapp a partir del lunes 22 del corriente al 2234227625.