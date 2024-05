Mañana a las 18:00 en el Museo MAR (López de Gomara y la costa) se realizará una nueva función del ciclo por los 10 años del Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA, con la proyección de cortometrajes de la quinta edición del encuentro cinematográfico. La entrada será gratuita.

En esta ocasión se verán On va manquer! de Sabrina Ouazani (Francia), Acogida de Gaizka Urresti (España), Catastrophe de Jamille van Wijngaarden (Países Bajos), End times de Bobby Miller (EE.UU.), Jim’s a pineapple de Blake Fraser (Australia), The record de Lucas Fuica (España/EE.UU.), Sobre la mesa de Pablo Noriega (Argentina) y Sam did it de Dominic Burgess (EE.UU.).

Se recuerda que en septiembre de este año FUNCINEMA estará realizando su 10ª edición y por ese motivo se encuentra abierta actualmente la convocatoria de largometrajes, mediometrajes y cortos. La inscripción se realiza a través de la web www.funcinema.com.ar