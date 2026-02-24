La Municipalidad de General Pueyrredon anunció una nueva capacitación libre y gratuita sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) destinada a toda la comunidad. La jornada se realizará ete miércoles 25 a las 16:00 en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicada en Pehuajó 250, y no requiere inscripción previa para participar.

Ads

La actividad, organizada por el Programa Reanimemos de la Secretaría de Salud municipal, está pensada para que quienes asistan puedan aprender técnicas de emergencia que permiten actuar ante un paro cardiaco y contribuir a salvar vidas. Al finalizar la jornada, se entregará un certificado de asistencia a los participantes.

La capacitación forma parte de las acciones continuas del Municipio para promover la difusión de conocimientos básicos de RCP entre los vecinos y vecinas, reforzando la preparación de la comunidad frente a situaciones de emergencia.

Ads

Puede interesarte

Ads