curso de capacitación

Las autoridades de mesas que no justifiquen ausencia podrían recibir 3 años de prisión

Los telegramas ya fueron enviados y, como ocurre generalmente, varias personas convocadas para ocupar el puesto manifestaron la imposibilidad de hacerlo. De acuerdo con Elvis Toto, del programa de formación ciudadana, si no se justifica la ausencia se formaría una causa penal por no cumplir con la