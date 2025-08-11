curso de capacitación

El Municipio lanzó una capacitación para crear anuncios con Inteligencia Artificial
Será el lunes 18 de agosto de 15 a 20 en el Hotel Konke, ubicado en 11 de Septiembre al 2670. Se requiere una inscripción previa.
Será el lunes 18 de agosto de 15 a 20 en el Hotel Konke, ubicado en 11 de Septiembre al 2670. Se requiere una inscripción previa.
La Municipalidad de General Pueyrredon realizará un nuevo encuentro abierto a la comunidad para aprender técnicas de reanimación cardiopulmonar. La actividad, impulsada por la Secretaría de Salud a través del programa Reanimemos, será libre, sin arancel y no requerirá inscripción previa.
Los telegramas ya fueron enviados y, como ocurre generalmente, varias personas convocadas para ocupar el puesto manifestaron la imposibilidad de hacerlo. De acuerdo con Elvis Toto, del programa de formación ciudadana, si no se justifica la ausencia se formaría una causa penal por no cumplir con la