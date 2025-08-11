La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, y en conjunto con Vamos Bien: Marketing Digital, presentó un curso destinado a comerciantes y emprendedores que quieran aprender a crear anuncios con Inteligencia Artificial (IA) en Facebook e Instagram, y potenciar sus ventas digitales.

El encuentro se llevará a cabo el lunes 18 de agosto de 15 a 20 en el Hotel Konke, ubicado en 11 de Septiembre al 2670, y propone una clase extensa donde especialistas del marketing digital enseñarán el paso a paso para crear anuncios usando Meta Ads con IA y ventas por WhatsApp.

La propuesta está pensada tanto para personas con experiencia como para principiantes en el marketing digital, ya que se abordará desde cero el uso del Administrador de Anuncios de Meta, la creación de anuncios que logren atraer a sus clientes usando IA, las respuestas por WhatsApp y el cierre de ventas, al igual que explicarán cómo medir los resultados de las campañas.

Durante el evento estarán presentes representantes de la Dirección de Comercio e Industria y de la Dirección de Empleo y Formación para el Trabajo del Municipio, con un espacio para asesoramientos y consultas.

Todos los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el 15 de agosto en el siguiente enlace: bit.ly/aprendéacrearanuncios_mgp.

