La iniciativa, impulsada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, busca acercar al público marplatense películas con temáticas locales que formaron parte de ediciones anteriores del Festival Internacional de Cine. Además, el ciclo incluye obras realizadas por estudiantes de cine de la ciudad, en una apuesta por visibilizar el talento emergente.

Ads

Tras cada función se lleva adelante una charla abierta, donde realizadores y espectadores intercambian ideas sobre las obras proyectadas y sus temáticas. El Ariston, el documental central de la jornada, invita a reflexionar sobre la memoria arquitectónica.

Puede interesarte

Ads

La película reconstruye la historia del Parador Ariston, diseñado en 1947 por Marcel Breuer ícono de la Bauhaus, durante su paso por Mar del Plata. Abandonado con el paso de los años, el emblemático edificio se convirtió en símbolo del deterioro patrimonial.

La entrada es libre y gratuita, y la cita es en Catamarca y 25 de Mayo, en el corazón cultural de la ciudad.

Ads