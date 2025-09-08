La organización del Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA dio a conocer las 23 producciones que integrarán la Competencia Internacional de Cortos de la 11ª edición, que se realizará del 23 al 28 de septiembre en Mar del Plata.

En total son 13 los países con representación en la Competencia Internacional de Cortos. En el caso de Argentina, hay dos participantes: Los Pantonne de Florencia Momo y Sacramento de Thomas Voloder Antenucci.

Además, por Estados Unidos los representantes son Check please de Shane Chung, Fire at will de Morgan Gruer y Night session de Ballard C. Boyd; mientras que por España competirán Depredador de Javier Fesser, Ghosting de Yago Casariego e Irrelevante de Joel Munu.

Otros países con tres producciones son Francia con El desliz de Aurélien Laplace, Mort d’un acteur de Ambroise Rateau y Sam & Lola de Mahaut Adam, y Canadá con Elvira de Sarah Segal-Lazar, Extras de Marc-Antoine Lemire y Lumen de Stéphanie Bélanger.

Por su parte, desde Rusia participarán Funny guy de Julia Zadarko y The girl and the axe de Varvara Arenskaia, al tiempo que Inglaterra aportará otras dos producciones: Loyal de Sara Chia-Jewell y Antonis Papamichael y P is for penis de Joe McGowan.

También tienen presencia en la Competencia Internacional de Cortos países como Bélgica con Long faces de Nicolas Galoux, Singapur con My wonderful life de Calleen Koh e Irlanda con Retirement plan de John Kelly.

Además habrá coproducciones como Hello summer de Martin Smatana y Veronika Zacharová (Eslovaquia, República Checa y Francia) y The ugly chickens de Mark Raso (Canadá, Estados Unidos y Suiza).

Estas 23 producciones serán exhibidas en tres funciones y serán puestas a consideración de un jurado que estará integrado por la actriz Macarena Riesco, el programador Pablo Conde y el docente Víctor Conenna. Serán los encargados de elegir Mejor Corto, Mejor Dirección, Mejor Actuación y Mejor Gag o Situación Cómica. Además, nuevamente estará disponible el Premio del Público.

También, los jurados serán encargados de elegir el Mejor Corto Argentino en exhibición, que incluirá a los dos en Competencia, Los Pantonne y Sacramento, además de Guiso de Albertina Verdinelli, Mi hijo el dotor de Victoria Iacovella y Gusty G. Gutiérrez, El gran atleta de Melina Aylén Andrada Bustos, Emilio Zapata Vellio y Nicole Camila Zelaya Aragón, Una emergencia de José Grané, Qué hace tu perro cuando está solo de Julián Marcipar, Contacto estrecho de Coco Murphy, El proyecto L.O.L.A. de Gonzalo Zilberman, En la cama de Pablo Noriega, Las Panteritas de Alejandro Gallo Bermúdez, Quiricocho de Joaquín Duschatzky y Villa Dodo de Néstor Frenkel.

Se recuerda que los cortos argentinos en exhibición competirán por un premio especial a cargo de la empresa de servicios Pochoclo Rental, que constará de un servicio para un rodaje en Mar del Plata.

La 11ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA contará con 95 producciones en exhibición: 15 producciones nacionales, 78 extranjeras y dos largometrajes que serán programados especialmente por Pablo Conde y se conocerán a la brevedad. Todas las funciones del Festival se realizarán con entrada gratuita en el Museo MAR (López de Gómara y la costa), Sala Nachman del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) -cuyo ingreso será gratuito, pero con contribución solidaria-.

Organizado por el staff de la web marplatense www.funcinema.com.ar, el Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ha sido declarado de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).