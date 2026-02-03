La Municipalidad informó que se encuentra abierta la inscripción al Curso de Barista Inicial Intensivo, una capacitación que se desarrolla en articulación con Cabrales y MUMAC Academy por cuarto año consecutivo, destinada a la industria del café de especialidad y orientada a mejorar la empleabilidad. El programa se renueva mensualmente con nuevos grupos de cursantes.

Durante 2025, más de 130 personas participaron del curso intensivo, que consta de cinco clases con examen final, donde adquirieron conocimientos sobre el arte del café y habilidades prácticas vinculadas a su inserción en el mercado laboral. Al finalizar, los participantes reciben la certificación otorgada por MUMAC Academy.

La iniciativa forma parte de un trabajo conjunto sostenido con la empresa Cabrales, que busca fortalecer la formación profesional en el sector gastronómico local y acompañar el crecimiento de un rubro que demanda perfiles capacitados.

“Continuamos brindando el curso de Barista junto a Cabrales y Mumac Argentina. La articulación público-privada garantiza capacitaciones de excelencia, para mejorar el perfil empleable de aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo”, detalló la directora de Empleo y Formación para el Trabajo, Selena Marinelli.

Desde el inicio del convenio, más de 430 marplatenses fueron capacitados a través de este programa, que impulsa la industria del café de especialidad y genera nuevas oportunidades laborales. Las personas interesadas en participar deben inscribirse en la Oficina de Empleo enviando un correo electrónico a [email protected] y contar con el certificado de manipulación de alimentos.

En este marco, también se invita a empresas, instituciones y referentes del sector productivo interesados en desarrollar instancias formativas a comunicarse con la Oficina de Empleo a través del mismo correo electrónico. Para más información, se puede ingresar al sitio web municipal www.mardelplata.gob.ar/empleo.