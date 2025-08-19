El Municipio de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, dispuso una nueva diagramación y distribución de los dispositivos de Gestión Social Territorial con el fin de optimizar la atención a la demanda individual y familiar y el acceso a diversos programas de promoción comunitaria.

Estos espacios están integrados por equipos profesionales y proponen servicios descentralizados en territorio, con el objetivo de atender las necesidades comunitarias y diseñar estrategias de autocuidado, contención y recreación destinadas a la población de los barrios del Partido de General Pueyrredon.

Esta nueva distribución de tres servicios en zonas rurales y cuatro a nivel urbano responde a la intención de generar una mayor fluidez en la atención, un mejor acercamiento a las distintas necesidades territoriales y se ubican de manera estratégica y favorable para el acceso al transporte público.

La atención se realiza tanto vía telefónica como en forma presencial los lunes, miércoles y viernes de 8 a 13 y se promueve una orientación y acompañamiento integral para facilitar el acceso a documentación, educación, vivienda, identidad, situaciones de violencia de género, etc.

Además, se trabaja sobre la promoción de capacidades y potencialidades comunitarias a través de la participación en mesas territoriales, redes, proyectos de organización colectiva de cada barrio; al tiempo que se brinda asistencia individual y familiar que se determina luego de las entrevistas con las personas que así lo requieran.

La distribución en el área rural mantiene el dispositivo Pueblo Camet que atiende los lunes en la Sociedad de Fomento Estación Camet ubicada en P. Camet 1125; los miércoles en Sociedad de Fomento 2 de abril, de Soldado Pacholzuck 850 y los viernes en Sociedad de Fomento El Casal, de Basi 510. El contacto telefónico para este dispositivo es el 495-3142.

La atención en Batán se da a través del teléfono 464-2099 y la atención presencial es en Julián Ríos 4268; mientras que el dispositivo de Sierra de los Padres se ubica en la Delegación de Padre Luis Varetto 251 y el teléfono es el 499-7970 interno 2904.

En cuanto al área urbana, fue dividida en cuatro zonas. El dispositivo Camet atiende la zona norte a través del teléfono 223 650-2894 y con atención los lunes, miércoles y viernes de 8 a 13 en la Casa Camet, ubicada en la Zona del Lago del Parque Camet frente al Club Pueyrredon, con ingreso por Avenida Carlos Tejedor.

El dispositivo Centro se ubica en el Palacio Municipal de Hipólito Yrigoyen 1627, mientras que en el espacio del Puerto la atención se da en Pescadores 456, cuyo número telefónico es el 480-3434.

Por último, el dispositivo Las Heras funcionará en el Polideportivo de ese barrio, dispuesto en Fortunato de la Plaza 8550 y la atención telefónica se realizará a través del número 495-2137.

Esta distribución propone que cada dispositivo se convierta en un centro integral donde se nucleen los servicios que brinda la Secretaría de Desarrollo Social en todo el territorio de General Pueyrredon. Para más información, los interesados pueden consultar el sitio www.mardelplata.gob.ar/gestionsocialterritorial.