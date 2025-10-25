Noviembre en Villa Victoria: muestras, ciclos de cine, conciertos y festivales
Entre las actividades del mes, la casa será sede del 40° Festival Internacional de Cine de Mar de Plata con proyecciones gratuitas.
El Centro Cultural Victoria Ocampo (Matheu 1851) presentó su agenda de actividades para noviembre, que abarca muestras artísticas, ciclos de cine, conciertos y festivales. Estas propuestas, abiertas al público de martes a domingo de 15:00 a 19:00, combinan eventos gratuitos y arancelados, con la participación de colaboradores como INCAA, FOTOFEST MDQ y expertos académicos, para enriquecer la experiencia cultural de la comunidad.
En la Villa se exhiben dos muestras destacadas: por un lado, Victoria, sus pasos por nuestra ciudad, que recorre fotográfica y literariamente el vínculo de Victoria Ocampo con Mar del Plata a lo largo de más de 120 años; y la muestra fotográfica Identikit, organizada por FOTOFEST MDQ, con el acompañamiento de FEEM, FOTÓGRAFAS DEL MUNDO y la coordinación del Centro Cultural Victoria Ocampo.
Entre los eventos con entrada libre y gratuita se destacan: el Festival Internacional de Cine, con proyecciones de películas nacionales a cargo del espacio INCAA en el parque de Villa Victoria, los sábados 8 y domingos 9, viernes 14 y domingos 16 a las 20:00. El sábado 8 habrá también función a las 16:10.
También se podrá disfrutar de Festinclusivo por el arte, una jornada artística y de emprendedores organizada por BandaRed, el viernes 7 a las 10:00; y el conversatorio por el décimo aniversario del archivo histórico de la revista Ahira, el viernes 28 a las 18:00 en el microcine, con Sylvia Saítta (CONICET-UBA) y Mariela Blanco (CONICET-UNMdP).
La programación arancelada incluye: el sábado 1 a las 14:00, Evolowing, radio en vivo, y a las 20:00, Ocampo visual, ciclo de cine clásico a 16mm, con la proyección de Luces de la ciudad de Charles Chaplin; el domingo 2 a las 17:00, Sicilia, crímenes y humor, charla a cargo de Virginia Ceratto y Mercedes Susana Giuffre, y a las 20:00, velada musical en el marco de la Semana de la Cultura Rusa.
El domingo 9 a las 16:00, Michelino y sus títeres, espectáculo de títeres y humor; el viernes 14 a las 17:30, Letras en movimiento, Victoria y su pasión por el cine, disertación de Marta Lamas y Diego Menegazzi; el sábado 15 a las 15:00, Taller Popup, sobre técnicas de cortes y plegados de papel, y a las 19:00, Ignacio Graciani – Yaz Leiva en concierto con Ignacio Graciani - Yaz Leiva con la presentación del Dúo Desde Nuestro Universo.
El domingo 16 a las 16:00, Cuatro gatos cuentan cuentos, historias de títeres con la compañía Los 4 Gatos; el viernes 21 a las 17:00, Chamanes de civil en concierto con estilo fusión flamenco-jazz, indie folk, y a las 21:00, La noche del soul, show homenaje al género musical; el sábado 22 a las 12:00 Festival Etcétera, jornada con charlas, talleres, feria, instalaciones y música en vivo; el sábado 29 a las 18:00 Las Magdalenas 10 años, concierto del dúo musical.
Durante noviembre continúan los talleres y cursos con inscripción previa a través del Instagram @villavictoriamgp: Coro Adultos (martes 11) y Curso de Inglés para Adultos (miércoles 15). Para más información, contactar al teléfono 494-2878.
