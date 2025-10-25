El Centro Cultural Victoria Ocampo (Matheu 1851) presentó su agenda de actividades para noviembre, que abarca muestras artísticas, ciclos de cine, conciertos y festivales. Estas propuestas, abiertas al público de martes a domingo de 15:00 a 19:00, combinan eventos gratuitos y arancelados, con la participación de colaboradores como INCAA, FOTOFEST MDQ y expertos académicos, para enriquecer la experiencia cultural de la comunidad.

En la Villa se exhiben dos muestras destacadas: por un lado, Victoria, sus pasos por nuestra ciudad, que recorre fotográfica y literariamente el vínculo de Victoria Ocampo con Mar del Plata a lo largo de más de 120 años; y la muestra fotográfica Identikit, organizada por FOTOFEST MDQ, con el acompañamiento de FEEM, FOTÓGRAFAS DEL MUNDO y la coordinación del Centro Cultural Victoria Ocampo.

Entre los eventos con entrada libre y gratuita se destacan: el Festival Internacional de Cine, con proyecciones de películas nacionales a cargo del espacio INCAA en el parque de Villa Victoria, los sábados 8 y domingos 9, viernes 14 y domingos 16 a las 20:00. El sábado 8 habrá también función a las 16:10.

También se podrá disfrutar de Festinclusivo por el arte, una jornada artística y de emprendedores organizada por BandaRed, el viernes 7 a las 10:00; y el conversatorio por el décimo aniversario del archivo histórico de la revista Ahira, el viernes 28 a las 18:00 en el microcine, con Sylvia Saítta (CONICET-UBA) y Mariela Blanco (CONICET-UNMdP).

La programación arancelada incluye: el sábado 1 a las 14:00, Evolowing, radio en vivo, y a las 20:00, Ocampo visual, ciclo de cine clásico a 16mm, con la proyección de Luces de la ciudad de Charles Chaplin; el domingo 2 a las 17:00, Sicilia, crímenes y humor, charla a cargo de Virginia Ceratto y Mercedes Susana Giuffre, y a las 20:00, velada musical en el marco de la Semana de la Cultura Rusa.

El domingo 9 a las 16:00, Michelino y sus títeres, espectáculo de títeres y humor; el viernes 14 a las 17:30, Letras en movimiento, Victoria y su pasión por el cine, disertación de Marta Lamas y Diego Menegazzi; el sábado 15 a las 15:00, Taller Popup, sobre técnicas de cortes y plegados de papel, y a las 19:00, Ignacio Graciani – Yaz Leiva en concierto con Ignacio Graciani - Yaz Leiva con la presentación del Dúo Desde Nuestro Universo.

El domingo 16 a las 16:00, Cuatro gatos cuentan cuentos, historias de títeres con la compañía Los 4 Gatos; el viernes 21 a las 17:00, Chamanes de civil en concierto con estilo fusión flamenco-jazz, indie folk, y a las 21:00, La noche del soul, show homenaje al género musical; el sábado 22 a las 12:00 Festival Etcétera, jornada con charlas, talleres, feria, instalaciones y música en vivo; el sábado 29 a las 18:00 Las Magdalenas 10 años, concierto del dúo musical.

Durante noviembre continúan los talleres y cursos con inscripción previa a través del Instagram @villavictoriamgp: Coro Adultos (martes 11) y Curso de Inglés para Adultos (miércoles 15). Para más información, contactar al teléfono 494-2878.