En una variada charla con “Los datos del día”, en Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el contador público Marcelo Corbalán trató diversos temas, como la baja de los impuestos, las obras sociales, las propinas con pagos electrónicos y los descuentos de hasta el 15% en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.

“A la Provincia pasó algo similar que a Nación, que al no tener presupuesto tampoco tiene Ley Impositiva y por lo tanto, estamos en un status quo. Hay cuestiones de los impuestos que se tratan en una ley especial y con respecto al Inmobiliario y al Automotor, volvieron los descuentos que el año pasado empezaron más tarde”, indicó.

Entonces, comentó que “existe el descuento por pago anual, ya sea de la patente o del inmobiliario, y puede ser de hasta un 15%”, donde se trata de “un 5% si sos cumplidor, es decir que no tenés deudas, y un 10% adicional por pagar”.

En esa misma línea, el docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) añadió que “si querés ir pagando con los vencimientos, que son cinco tanto de Inmobiliario como de Automotor, tenés el 5% por buen contribuyente y el otro 5% si tenés adherido el pago a débito automático”.

Puede interesarte

PROPINAS CON PAGOS ELECTRÓNICOS

Por otro lado, también se refirió a las propinas con billeteras virtuales o tarjetas de débito, donde aclaró: “Si pagás la propina con un medio electrónico, esa parte no va a sufrir ningún tipo de retenciones en el impuesto a los ingresos brutos. Estaba activado, pero al comerciante le entraba el dinero total y ahora la propina va por separado”.

AHORRO EN DÓLARES

A su vez, en tanto a los dólares, Corbalán indicó que “el Banco Central había dictado una norma en la que daba plazo hasta el 31 de diciembre del 2024 para llevar los billetes cara chica y cambiarlos por los cara grande, pero luego lo extendieron hasta el 31 de marzo y como el Gobierno quiere captar los dólares, ahora lo prorrogaron hasta el 31 de diciembre de este año".

“Estos son datos de la práctica. Vamos tras la norma y ahí ya cambia. Y si no, vas con un escribano. Te aseguro que con un acta notarial, la cuestión cambia. No tiene sentido, pero pasó mucho más con el tema del blanqueo de capitales”, detalló Corbalán sobre los casos en que la entidad del Estado no aceptaba los dólares que uno llevaba.

OBRAS SOCIALES

En otro punto, dijo que “antes, cuando entrabas a trabajar en algún lugar, no había chance de que no vayas a la obra social que te correspondía y sí o sí tenías que estar un año para pedir la derivación de los aportes, aunque luego se flexibilizó y ya podés derivarlos a una prepaga”.

Puede interesarte

Sin embargo, el especialista en procedimiento tributario agregó: “Hay una norma que salió a principio de año donde se indica que quien eligió derivar a la prepaga, tiene que ratificar la elección, pero el resto no. O sea, si soy empleado de comercio y estoy conforme con OCECAC, no hago nada. Y si elegí otra obra social sindical, tampoco. El que debe estar atento es el que eligió una prepaga”.

IMPUESTOS

Y por último, fue consultado acerca de los impuestos, marco en el que remarcó que “nos guste o no lo que bajó, hubo una baja de impuestos” y recordó que el Gobierno “bajó Bienes Personales, sacó el Impuesto PAIS, algunos aranceles y retenciones, y subió las escalas del monotributo”, a pesar de que no entiende “por qué la pesca quedó afuera”.