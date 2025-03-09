planes de ahorro

“Nos guste o no, hubo una baja de impuestos”
Lo subrayó el contador público Marcelo Corbalán, a pesar de que afirmó que no entiende “por qué la pesca quedó afuera”.
Lo subrayó el contador público Marcelo Corbalán, a pesar de que afirmó que no entiende “por qué la pesca quedó afuera”.
El contador público Marcelo Corbalán explicó que el plan busca liberar fondos no declarados y remonetizar la economía, pero advirtió que aún hay zonas grises y que no beneficia a todos.
Habrá 20% de descuento sin tope de reintegro en Toledo y Coto durante el 6 y 7 de julio.
Es la quinta reducción desde que asumió el Presidente.La autoridad monetaria consideró que la inflación baja más rápido de lo esperado
Es el segundo recorte en el mes. Mensualizada, queda en 5,05%. Ya la había recortado en otros 10 puntos porcentuales hace dos semanas.
Las familias con tres o más hijos percibirán casi 100 mil pesos.