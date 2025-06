El contador público Marcelo Corbalán analizó en “Los datos del día”, por Mitre Mar del Plata, los detalles del nuevo régimen de regularización fiscal impulsado por el Gobierno nacional. Lo calificó como un intento por “remonetizar” la economía argentina y consideró que, aunque hay avances, todavía falta claridad normativa en varios puntos.

“Esto arranca con una intención del Gobierno de decir: ‘Bueno, hay que monetizar la economía, inyectarle dinero’”, explicó. En ese sentido, aseguró que el objetivo es volcar al circuito económico los fondos que están fuera del sistema: “A lo que apunta es a lo que está guardado en el colchón, que puede ser pesos, euros o dólares. Hay un montón y buscan liberarlo para que la economía tome más vigor”.

Sin embargo, el especialista advirtió que “no es tan sencillo” de implementar. “Acá va el cambio de paradigma también en varias cuestiones del Estado, como las medidas bancarias, el lavado de dinero y sobre todo lo que es administración tributaria”, sostuvo.

Durante el lanzamiento del programa, se mostraron alineados el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el titular de ARCA, Juan Pazo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y una representante de la Unidad de Información Financiera (UIF). Según Corbalán, esa articulación busca desarmar el “nudo” de regulaciones: “El ministro dijo: ‘Nos trajo hasta acá la cantidad de regulaciones y de presión impositiva. Entonces hay que empezar a desatar el nudo’. Por lo tanto, ARCA va a hacer su tarea, el Banco Central la suya y la UIF también”.

Puede interesarte

“Para esto hacen falta dos cosas; que el Poder Ejecutivo haga su tarea y que el Congreso de la Nación haga la suya”, remarcó. Y explicó: “Si yo quiero poner sobre la mesa algo que tengo escondido y quiero dar seguridad jurídica, necesito una ley. Eso el Ejecutivo no lo puede hacer”.

También planteó una crítica al sistema informativo anterior: “No puedo cargar de tarea administrativa a las personas cuando el 70% de la recaudación está concentrada en 11.000 contribuyentes, y el 50% en apenas 1.000”. Según dijo, la acumulación de regímenes de información llevaba a una situación “colapsada” que impulsaba la informalidad.

A su vez, el docente universitario aseguró que con el nuevo esquema “desaparecen un montón de regímenes de información”, entre ellos los que obligaban a reportar consumos de luz, gas, compra-venta de autos usados, y operaciones menores de cuentas bancarias. “Si usted adhiere a un régimen particular de declaración jurada de ganancias, yo no voy a mirar todo lo que usted consume”, resumió.

Pese a que el Gobierno evita llamarlo “blanqueo”, el contador lo comparó directamente: “Yo empiezo a hacer las declaraciones juradas. Suponete que hoy me paso a partir del 1° de julio, tengo guardado $100.000, voy y me los compro. Nadie me va a decir nada respecto de qué pasó con ese incremento patrimonial. Eso en mi barrio es un blanqueo”.

Puede interesarte

No obstante, advirtió que el régimen no es “un viva la pepa”. “Desde ahora hacia adelante, el sistema te va a calcular tus ingresos y tus gastos el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta esta cuestión”, puntualizó.

Consultado sobre los límites del esquema, fue crítico con su alcance actual para pequeños contribuyentes: “Si sos monotributista tendrías que dejar el monotributo y pasarte a este régimen, pero te sale mucho más. Tendrías que inscribirte en IVA y te sale mucho más. Por eso digo que desde acá para atrás es un blanqueo, desde acá para adelante ya es otro juego”.

Además, subrayó que aún no hay señales claras sobre cómo se adaptará el régimen al monotributo: “La ley del monotributo en ningún momento dice que se va a modificar. Por lo tanto, el monotributo sigue incorporando normas de trazabilidad. Ojo con eso”.

Por otro lado, Corbalán remarcó las diferencias que pueden surgir con los fiscos provinciales: “Provincia de Buenos Aires no necesariamente va a hacer lo mismo que Nación. ARBA puede decirte: ‘Te compraste un departamento de $100.000, ¿de dónde salió ese dinero?’. Y si no modifico la Ley Penal Tributaria, pueden hacerme una denuncia penal”.

Finalmente, frente a la preocupación por el narcotráfico o el lavado de dinero, el contador sostuvo que “el régimen no está orientado a esos sectores” y que su fiscalización debe quedar en manos de otros organismos. “El narcotráfico y el lavado se combaten con otros organismos del Estado”, citó en referencia a declaraciones de la funcionaria de la UIF.