El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Córdoba se reúne hoy para debatir la admisión de los tres pedidos de juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, quienes estuvieron a cargo de la investigación por el femicidio de Nora Dalmasso.

Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón (uno de los hijos de la víctima y Marcelo Macarrón), sostuvo que el encuentro comenzará a las 10:30: “Probablemente al mediodía haya novedades, veremos qué resolución le van a dar a este tema”.

En este sentido, la letrada manifestó que el tribunal les dio un plazo de seis días a los acusados para que radiquen sus descargos: “Cada uno se presentó sin abogado, por derecho propio”.

El expediente está prescripto ya que el plazo de pesquisa concluyó pasados los 15 años del hecho, motivo por el cual, a 19 años del asesinato, no podrá haber condenados.

El único acusado es Roberto Bárzola, de 45 años, fue acusado en 2024 como el único autor del crimen, tras pruebas de ADN que lo vincularon con rastros hallados en la habitación de Valentina Macarrón del country Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto, donde se concretó el femicidio de Nora.

Sin embargo, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación dictó su sobreseimiento por la prescripción del caso, pero Mussolini apeló esa resolución ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La querella consideró que la resolución no tiene en cuenta que el caso reviste “alto caudal probatorio” y, en octubre pasado, anunciaron que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, al tiempo en que consideraron acudir a instancias internacionales si es necesario.

En tanto, según el resultado de la autopsia, el asesino habría dejado marcas de sus dedos en el cuello de la mujer, a quien asfixió por compresión manual, además de haberla estrangulado con el lazo de su bata.

En años anteriores, la hipótesis de los investigadores señalaba a un supuesto femicidio por parte de Macarrón quien en 2022 fue absuelto por decisión de un jurado popular, de la acusación de haber ordenado la muerte de su esposa.

Fuente: NA