Nora Dalmasso

Jury por el caso Dalmasso: cuestionan a fiscales por no pedir ADN hace 18 años
La audiencia continuará este lunes con nuevos testigos, mientras la querella insiste en la falta de respuestas sobre decisiones clave en la investigación del crimen.
La audiencia continuará este lunes con nuevos testigos, mientras la querella insiste en la falta de respuestas sobre decisiones clave en la investigación del crimen.
Con la aparición de un nuevo sospechoso, Pablo Jávega confirmó que los dos cotejos de ADN complican a Roberto Bárzola.
Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles presentaron sus descargos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba.